Campania: Cirillo (+Europa), chiudiamo l’anno con 100 assunzioni all'Air

- "Concludiamo l'anno con una buona notizia: 100 nuove assunzioni in Air. Grazie al lavoro che abbiamo svolto in commissione Trasporti col presidente Luca Cascone e grazie all'impegno costante del presidente De Luca, siamo riusciti ad andare controtendenza e, in una fase complicata come quella attuale in cui i posti di lavoro si perdono a causa delle difficoltà economiche di molte aziende, a sbloccare le assunzioni in Air. Nessuna distrazione rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati e che con serietà continueremo a perseguire nei prossimi mesi per garantire ai cittadini sempre maggiori servizi". Così il consigliere regionale della Campania di +Europa e segretario della commissione Trasporti Luigi Cirillo sulle nuove assunzioni in Air. (Ren)