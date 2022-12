Napoli: consiglio approva aumento addizionale Irpef dello 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 gennaio 2023 l'addizionale Irpef del comune di Napoli aumenterà dello 0,1 per cento. Saranno esenti i contribuenti con soglia di reddito inferiore a 12mile euro. Il consiglio comunale ha approvato la delibera a maggioranza con il voto contrario del centrodestra. Contestualmente l'aula ha approvato all'unanimità anche un emendamento per cui l'ulteriore innalzamento di un altro 0,1 per cento previsto a partire dal 1 gennaio 2024 è stato per il momento differito. L'assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta, nel dirsi favorevole all'emendamento avviando la ricerca ''di fonti alternative'' per provare a evitare l'ulteriore incremento a partire dal 2024 ha tuttavia evidenziato che "il comune non può rinunciare a queste entrate". L'innalzamento dell'addizionale Irpef per il 2023 e per il 2024 è una delle misure contenute nel Patto per Napoli siglato lo scorso 29 marzo dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall'ex premier, Mario Draghi. Secondo i dati riferiti in aula, l'aumento dell'addizionale Irpef dello 0,1 nel 2023 e di un ulteriore 0,1 per il 2024 avrebbe nel 2023 un effetto stimato per le casse del Comune di Napoli di circa 6 milioni di euro e nel 2024 di 15 milioni di euro. Una manovra che fino al 2042 porterebbe nelle casse comunali 300 milioni di euro. (Ren)