Imprese: nel terzo trimestre crescono startup e Pmi innovative

- Nel terzo trimestre 2022 si conferma il trend, già registrato durante tutto l'anno, di crescita delle startup innovative sul territorio italiano. Per la prima volta, infatti si attestano a 14.708 unità, il numero più alto di sempre. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative, frutto della collaborazione tra la Direzione generale per la Politica industriale, l'Innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, InfoCamere, Unioncamere e Mediocredito Centrale. Il report mostra, inoltre, un forte incremento del valore medio della produzione delle startup innovative, pari a circa 211 mila euro (47 mila euro in più rispetto al secondo trimestre). In aumento anche l'attivo medio, pari a poco più di 408 mila euro, circa +20 mila euro, rispetto alla precedente rilevazione. La produzione complessiva, infine, ammonta a 2.068.143.474 euro, un dato superiore di quasi 700 milioni di euro rispetto a quello registrato al termine del trimestre precedente (1.371.271.643 euro). La Lombardia, il Lazio e la Campania si confermano le prime tre regioni italiane per numero di startup innovative. I numeri forniti dal report di Mediocredito Centrale sul Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fgpmi) confermano quindi anche per questo trimestre la vivacità del settore. (segue) (Rin)