Elezioni Consorzio Sannio Alifano: presentate quattro liste vicine a Coldiretti (2)

- Il Consorzio ha sede a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, e gestisce un comprensorio di circa 195mila ettari distribuiti principalmente sulle province di Caserta e Benevento, che coinvolgono rispettivamente 42 e 37 Comuni, a cui se ne aggiungono 3 che ricadono in territorio irpino. Tra le grandi sfide che attendono il prossimo futuro del Consorzio ci sono le opere di derivazione irrigua previste nel grande progetto della Diga di Campolattaro. Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è un ente pubblico economico, amministrato dai rappresentanti eletti da tutti i proprietari degli immobili che beneficiano dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione ed è preposto alla tutela e alla valorizzazione del territorio rurale. Espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi di bonifica, sia statali che regionali, e dallo statuto dell'ente, riconducibili ad una attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale. Il Consorzio partecipa, con altri enti e istituzioni preposte, all'esercizio di funzioni regionali per garantire sul comprensorio di competenza la sicurezza alimentare, attraverso l'irrigazione in agricoltura; la sicurezza ambientale, eseguendo e progettando nuove opere di bonifica, a favore di un razionale sviluppo economico e sociale del territorio; la sicurezza del territorio, soprattutto in termini di rischio idrogeologico e di difesa idraulica, controllando la funzionalità dei corsi d'acqua di competenza (circa km 838) su tutto il territorio eseguendo la manutenzione regolare durante l'anno. (Ren)