Infrastrutture: ministero, accelerazione per 21 opere strategiche per oltre 2 miliardi (2)

20 luglio 2021

- Sicilia: Innalzamento livello servizio SS 193 di Augusta tra il km 0+000 e il km 5+250 - importo: 7.344.037; S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela - importo: 395.000.000 euro; sistemazione dello svincolo di Paternò - importo: 2.834.000 euro; collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto - importo: 43.059.076 euro; SS. 626 dir – Intervento di completamento dell’itinerario stradale dal km 27+800 al km 39+000 (riappalto) - importo: 23.887.451 euro; lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del Golfo (Tp), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo. Importo: 5.300.000 euro. Toscana: Comune di Orbetello - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali - importo: 12.317.000 euro. Umbria: tratto Gubbio-Umbertide - II lotto: Mocaiana-Umbertide. I Stralcio da Mocaiana a Pietralunga - importo: 136.860.727 euro. Valle d'Aosta: rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale (tipo C - D.M. 5/11/2001) dal km 56+000 al km 59+815 - importo: 12.332.144 euro. (Rin)