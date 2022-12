Amalfi: capodanno con fuochi pirotecnici, folclore, artisti, performer e dj guest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due piazze, sei ore di spettacolo, artisti, performer, dj guest e la magia dei fuochi d'artificio sul mare. La musica è pronta ad esplodere con Nye Amalfi, il Capodanno della Costa d'Amalfi. La notte di San Silvestro si illumina ad Amalfi, con il grande show che torna dopo due anni di stop causa pandemia, che si preannuncia come uno special event pronto a travolgere con il suo sound unico. Sarà un Capodanno "happy" per brindare al 2023, all'insegna dell'allegria: si ballerà in Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo con tanta musica live suonata dal vivo e un cast straordinario che si alternerà sui due palchi, con dj personality di spicco del panorama dance nazionale, in un incrocio tra contemporaneità e recupero di suoni antichi della tradizione e, soprattutto, l'immancabile revival dedicato agli anni '90, decennio di sperimentazione e avanguardie artistiche. E il primo gennaio appuntamento con il concerto con l'orchestra sinfonica in Arsenale. "Nye Amalfi è il Capodanno punto di riferimento per tutta la Costa d'Amalfi. Una tradizione che prosegue da oltre 10 anni. Nel tempo si è ampliata, spostandosi su due piazze, in quelli che sono i luoghi simbolo di Amalfi – ha affermato l'assessore alla cultura Enza Cobalto – Il Capodanno è il momento centrale del nostro programma di eventi. Sarà una performance di grande emozione, che intende promuovere i grandi talenti artistici e i musicisti della nostra terra. Avremo grandi guest, voci soliste straordinarie, band che suonano dal vivo, folklore, ma anche i grandi classici napoletani che proiettano l'immagine di Amalfi nel mondo. Per brindare con gioia al nuovo anno. L'ingresso, come sempre, sarà gratuito come tutti gli appuntamenti promossi dall'amministrazione comunale". (segue) (Ren)