Amalfi: capodanno con fuochi pirotecnici, folclore, artisti, performer e dj guest (2)

- Il Capodanno di Amalfi avrà inizio in Piazza Flavio alle ore 23 deil31 dicembre con l'intrattenimento e la conduzione di Marco e Raf, direttamente da Radio Kiss Kiss, mentre in consolle, a far vibrare la piazza sul mare trasformata in un dancefloor all'aperto sotto le stelle, in consolle Dj Eddie J Warner e Dj Fabio Anastasio, a cui è affidato il warm up per entusiasmare la platea. A seguire, come da tradizione, la sfilata e l'esibizione del gruppo folk amalfitano "O Guagliunciello", simbolo di portafortuna per il nuovo anno, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione in un recupero dei ritmi di ancestrali partenopei di putipù, triccheballacche, tammorre, castagnelle, tamburelli e scetavajasse, fino ad arrivare al countdown della mezzanotte in compagnia di Mary Boccia e Maurizio Dipino, che si alterneranno alla conduzione, e il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare. (segue) (Ren)