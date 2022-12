Amalfi: capodanno con fuochi pirotecnici, folclore, artisti, performer e dj guest (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 1 Gennaio i festeggiamenti per il nuovo anno 2023 proseguono alle ore 11 all'antico Arsenale della Repubblica di Amalfi con "Gran Concerto di Capodanno" della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra. In scena le armonie dei grandi capolavori della musica lirico sinfonica e la Canzone Classica Napoletana, con un repertorio che spazia tra Mozart, Strauss, Bizet, Rossini, Puccini, dalla marcia di Radetzky, al Don Giovanni, agli immancabili grandi classici 'O Sole Mio e Torna a Surriento, richiesti fortemente dal pubblico di turisti internazionali appassionati di Amalfi e di Napoli. Solisti il soprano Anna Corvino e il baritono Antonio Sarnelli de Silva, Direzione d'Orchestra Maestro Franco Vigorito, Direzione artistica Maestro Paolo Scibilia. Ad affascinare il pubblico la S.C.S. International Symphony Orchestra & Soloists, formazione di oltre 45 giovani orchestrali. In contemporanea, dalle ore 11.30 del primo gennaio, la street parade dalla Valle dei Mulini con esibizione in Piazza Duomo della banda del Capodanno Folk Amalfitano, con replica il pomeriggio dalle ore 14.30, con partenza da Via delle Cartiere. (Ren)