Ravello: subito sold out il concerto di Fiorella Mannoia

- Ritorna a Ravello, a quasi 10 anni dall'ultimo concerto sul Belvedere di Villa Rufolo, Fiorella Mannoia, una tra le più grandi autrici ed interpreti della canzone italiana, voce storica ed amata dal grande pubblico. Venerdì 30 dicembre (ore 19) sul palco dell'Auditorium Oscar Niemeyer, nell'ambito del cartellone natalizio organizzato dalla Fondazione Ravello e sostenuto dalla Regione Campania, Fiorella Mannoia sarà accompagnata da Danilo Rea, uno dei musicisti jazz italiani più popolari, un pianista dal talento in grado di spaziare su qualunque repertorio con la sua sensibilità musicale e il suo estro. Quello tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea è un incontro artistico ormai consolidato, che da diversi anni si fonda sulla versatilità di entrambi, capaci di creare una sintonia sonora unica, in cui il repertorio e i successi di Fiorella, la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea condividono il palco per uno spettacolo straordinario ed emozionante. L'evento è andato sold out in pochi minuti dall'apertura delle vendite. (Ren)