Napoli: venerdì brindisi in comune con il mondo dello sport partenopeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 30 dicembre alle ore 11, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'assessore allo sport e alle pari opportunità del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, accoglierà il mondo dello sport napoletano per un brindisi di fine anno. "Sarà un'occasione per porgere i miei più sinceri auguri e ringraziamenti al mondo sportivo partenopeo, in particolare agli addetti ai lavori, ai presidenti e dirigenti delle Federazioni Sportive e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dello sport napoletano. Un plauso particolare sarà destinato a tutti gli atleti che hanno conseguito successi sportivi nel mondo, dando lustro allo sport cittadino". (Ren)