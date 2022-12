Cultura: alla marina Grande di Capri torna dopo due anni il Piccolo Presepe Vivente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna dopo due anni di stop il Piccolo Presepe Vivente presso il sagrato dell'antica Chiesa di San Costanzo alla Marina Grande di Capri. Grande partecipazione nella prima serata della rappresentazione organizzata dal giovane sacerdote Don Nello d'Alessio che ha visto l'impegno di tutta la comunità della parrocchia di Santa Maria della Libera, un percorso tra religione, storia ma anche di tradizioni dell'isola dei faraglioni. Il Presepe come sempre tocca il cuore di tutti, credenti e non, perché parla di fraternità, di intimità e di amicizia, il piccolo presepe vivente di Capri è un invito a riscoprire il valore della semplicità della condivisione, un messaggio di pace che mai come in questi tempi è così prezioso. Il Presepe Vivente di Capri andrà in scena fino al 29 dicembre dalle ore 16 alle ore 19 presso l'antica chiesa di San Costanzo alla Marina Grande. (Ren)