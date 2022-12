Calcio: Agnelli su inchieste Juve, convinto che i rilievi non siano giustificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personalmente sono fermamente convinto di aver operato bene e che i rilievi non siano giustificati. Lo ha affermato l'ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, parlando delle inchieste che stanno interessando la società di calcio, durante l'assemblea degli azionisti del club che si è tenuta questa mattina. "Ho ritenuto opportuno fare un passo indietro, per evitare che si possa pensare che le scelte e le decisioni che verranno prese da qui in avanti siano, anche solo in parte, condizionate dal mio coinvolgimento personale", ha concluso Agnelli (Rpi)