Sanità: Schillaci, impegnati ad affrontare problema carenza medici, garantiremo risorse adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Ssn non è soltanto strutture e servizi. E' soprattutto capitale umano. Senza i professionisti sanitari non è possibile assicurare la tutela della salute. Per questo siamo impegnati ad affrontare il problema della carenza dei medici e del personale di tutte le professioni sanitarie, specialmente nei pronto soccorso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un video pubblicato sui canali social del ministero in occasione del 44esimo anniversario del Servizio sanitario nazionale e per augurare buone feste a tutti gli operatori del settore. “Vogliamo che il nostro Sistema sanitario pubblico diventi più attrattivo per gli operatori costretti a lavorare spesso in condizioni di disagio e di rischio, garantendo risorse adeguate per una migliore organizzazione dell'accesso alla professione. Accogliendo il nuovo anno con questi impegni, desidero augurare buone feste ai professionisti, agli operatori e ai volontari e uno speciale ringraziamenti a tutti coloro i quali si prenderanno cura di noi anche nei giorni di festa”, ha concluso il ministro.(Rin)