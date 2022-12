Covid: 137.599 nuovi casi positivi nell'ultima settimana, tasso positività al 13,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 il ministero della Salute fa sapere che nella settimana 16-22 dicembre 2022 si registrano: 137.599 nuovi casi positivi con una variazione di -21,2 per cento rispetto alla settimana precedente (n: 174.652); 798 deceduti con una variazione di +11,0 per cento rispetto alla settimana precedente (n: 719); 1.019.362 tamponi con una variazione di -6,8 per cento rispetto alla settimana precedente (n: 1.093.207). Tasso di positività di 13,5 per cento con una variazione di -2,5 per cento rispetto alla settimana precedente (16,0 per cento).(Rin)