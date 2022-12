Napoli: martedì la presentazione del progetto per la guida sicura in moto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 27 dicembre, alle ore 16,30, nell'Aula Consiliare di Via Verdi a Napoli, sarà presentata l'iniziativa Festival Internazionale della Sicurezza Stradale "Brother on Wheels", realizzato in collaborazione con la Federazione Motociclisti Italiani (Fmi), volto a promuovere la tenuta di comportamenti responsabili alla guida sulle due ruote. Interverranno: la presidente del consiglio comunale di Napoli Enza Amato, il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito, il consigliere Rosario Palumbo, il presidente dell'Associazione Human Wheels Claudio Bevilacqua, il direttore dell'Accademia di Belle Arti, Renato Lori, ed il coordinatore scuole grafica d'arte, Davide Siciliano. Sono stati invitati: gli assessori alla Sicurezza Stradale Antonio De Iesu, allo Sport Emanuela Ferrante, all'Istruzione Maura Striano, alle Politiche Sociali Luca Trapanese. (Ren)