Campania: De Luca, su approvazione legge bilancio regionale opposizione responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha apprezzato l'atteggiamento dell'opposizione riguardo alla legge di bilancio regionale. Ieri la sua approvazione "in consiglio è avvenuta con grande senso di responsabilità da parte di tutti. Tutti hanno espresso il proprio parere ma non ci sono state perdite di tempo", ha detto durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Si riconferma - ha spiegato - il trasporto scolastico gratuito fino a 26 anni, per oltre 10mila ragazzi il bonus sport, si confermano gli stanziamenti del piano socioeconomico della Regione". Poi ha citato le risorse per il diritto allo studio, il fondo per le vittime di violenze di genere, risorse per la cultura, due milioni al fondo straordinario per i trasporti, incentivi fino a 100 euro l'ora per i medici dei pronto soccorso. (Ren)