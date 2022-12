Natale: Coldiretti-Ixè, corsa ai fornelli, italiani trascorreranno quasi tre ore in cucina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tavole - continua la nota - si arricchiscono soprattutto dei prodotti regionali tipici della ricorrenza e più gettonati. Ci sono il panone di Natale in Emilia Romagna, u piccilatiedd in Basilicata, il panpepato in Umbria, la pizza di Franz nel Molise, lu rintrocilio in Abruzzo, le pabassinas con sa sapa in Sardegna, la carbonata con polenta in Valle D'Aosta, il pangiallo nel Lazio, le carteddate in Puglia, i canederli in Trentino, la brovada e muset con polenta in Friuli, i quazunìelli in Calabria, il pandolce in Liguria, la pizza de Nata' nelle Marche, i buccellati in Sicilia, il brodo di cappone in tazza in Toscana e l'insalata di rinforzo in Campania. Le differenze territoriali ed economiche dividono gli italiani nella spesa, ma le scelte a tavola contribuiscono però a riunirli, secondo Coldiretti-Ixè. Il 92 per cento dei cittadini acquisterà per le feste soprattutto prodotti italiani, tra un 53 per cento che lo farà soprattutto perché sono più buoni e il 39 per cento che vede come priorità sostenere l'economia e il lavoro del proprio Paese. (Com)