Napoli: servono 10 milioni di euro per evitare l’aumento della tassa d’imbarco da Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Napoli lavorerà anche durante il periodo natalizio. Il 28 e il 29 dicembre, infatti, a partire dalle 9, con appello previsto alle 10, l’assemblea cittadina si riunirà per approvare le 14 delibere iscritte all’ordine dei lavori. In particolare è attesa l’approvazione della delibera 511, relativa all’approvazione del bilancio consolidato del comune, della delibera 503, sull’incremento dell’aliquota addizionale Irpef, e della 530 che prevede l’istituzione di un’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per i voli in partenza dall’aeroporto di Capodichino, che determinerà l’aumento da 6,5 a 8,5 euro della tassa d’imbarco. (segue) (Ren)