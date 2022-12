Napoli: Nappi (Lega), più attenzione se migranti ai 40 napoletani evacuati dopo incendio in via Arenaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfortuna dei quaranta abitanti dello stabile in Via Arenaccia 176, sgomberato a causa del rogo che è divampato nel vicino supermercato, è quella di essere napoletani e non immigrati sbarcati da una nave di qualche Ong. Ci sono 9 famiglie (composte anche da anziani, persone con disabilità e bambini) che nel totale disinteresse delle istituzioni, dallo scorso 23 dicembre sono costrette a vivere in macchina o per strada. Sono sicuro, che se si fosse trattato di extracomunitari, avrebbero ricevuto certamente accoglienza o quantomeno considerazione. Mi auguro che, tra uno struffolo e un cannolo, l'amministrazione comunale trovi il tempo di risolvere questa drammatica vicenda". È quanto ha denunciato in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)