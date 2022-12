Cultura: da domani al Teatro Tram la farsa di Antonio Petito riadattata e diretta da Roberto Capasso - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo debutto per una produzione targata Teatro Tram a Napoli: durante le festività natalizie vede il suo esordio "Don Felice Sciosciammocca creduto guaglione 'e n'anno", di Antonio Petito, con Roberto Capasso (che ne cura anche adattamento e regia), Nello Provenzano, Valentina Martiniello, Miriam Della Corte. Lo spettacolo debutterà domani, mercoledì 28 dicembre, e resterà in scena durante tutte le feste, fino all'8 gennaio. Una farsa di Petito, ritenuto l'ultimo grande interprete della maschera di Pulcinella, che riesce a rendersi attuale pur senza perdere il gusto di un teatro d'altri tempi. Don Felice, fantasioso ma squattrinato studente, si imbatte in un manesco e irascibile scarparo (Pulcinella), padre di una bella fanciulla e di un pargoletto di un anno. Galeotto fu un paio di scarpe rotte da risuolare. Don Felice si innamora della fanciulla e viene da essa ricambiato, ma lo scontroso ciabattino è contrario al fidanzamento della figlia con Don Felice, il quale giunge persino a sostituirsi al neonato nella culla, pur di restare accanto all' innamorata e al contempo proteggersi dalle angherie dello stesso Pulcinella. Da qui una serie di equivoci spunto di lazzi, con il fine di far divertire il pubblico. Così si dà il via a questa gustosa burletta, come direbbe Antonio Petito, che ha avuto il merito di far rivivere Pulcinella sui palcoscenici di tutta Europa, suscitando notevole interesse di pubblico e critica, nonostante la commedia dell'arte fosse ormai finita da tempo. "È il mio terzo appuntamento da regista con il teatro di tradizione napoletana – ha spiegato Roberto Capasso -, con questa messinscena continuo a mantenere un linguaggio arcaico, giocando con l'espressività corporea. Nulla quindi è naturale, anzi, è tutto palesemente teatrale e finto, con il supporto di scenografie e costumi dichiaratamente improbabili. Inoltre come ogni operazione di questo repertorio da me condotta, oltre a mettere in scena la farsa mi pongo l'obiettivo di riportare alla luce quegli aspetti di un teatro che ormai non c'è più. In questo allestimento racconterò il primo incontro tra Don Felice Sciosciammocca e Pulcinella". (Ren)