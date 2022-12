Campania: Pellegrino (Iv), da Regione rimborsi per acquisto parrucche a pazienti oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato in consiglio regionale l'emendamento alla Legge di Bilancio presentato dal consigliere Tommaso Pellegrino, che prevede il riconoscimento di un contributo economico da parte della Regione Campania, nella misura massima di 400 euro, per l'acquisto di parrucche ai pazienti affetti da alopecia da chemioterapia. "Non esiste una normativa nazionale disciplinante l'acquisto della parrucca in caso di alopecia da trattamenti antitumorali. Ho ritenuto indispensabile che la Regione colmasse il vuoto prevedendo disposizioni per un contributo economico rivolto ai cittadini residenti in Campania", ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, che non ha nascosto la sua soddisfazione al termine della seduta del Consiglio. "La perdita dei capelli –ha continuato Pellegrino –è una condizione che molte donne vivono come un ulteriore trauma, anche in rapporto alla propria femminilità. La parrucca rappresenta un accessorio necessario a migliorare la qualità della vita curando anche l'aspetto psicologico che troppe volte viene sottovalutato. Sostenerle durante il percorso di cura ritengo sia un atto di civiltà", ha concluso Pellegrino che ha ringraziato il segretario regionale di Cittadinanzattiva Lorenzo Latella, per il sostegno e le colleghe Valeria Ciarambino, Bruna Fiola e Loredana Raia, per aver sottoscritto il suo emendamento. (Ren)