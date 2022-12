Covid: Iss, variante Omicron al 100 per cento il 13 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il 13 dicembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100 per cento, con la sottovariante BA.5 largamente predominante e una quota di ricombinanti omicron/omicron pari al 3,0 per cento. Sono questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Queste le prevalenze stimate: 100 per cento variante omicron; BA.2 6,2 per cento (range: 0-12,8 per cento); BA 4 0,3 per cento (range: 0-14,3 per cento); BA 5 90,6 per cento (range: 77,3- 100,0 per cento); Omicron/omicron 3,0 per cento (range 0-10,6 per cento). (Rin)