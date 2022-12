Legge Bilancio: Schillaci, dopo anni di de-finanziamenti ora nuove risorse al Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia ha dimostrato l'importanza della Sanità per la nostra Nazione e ora, dopo tanti anni di de-finanziamenti, nella manovra economica verranno destinate nuove risorse al Ssn. Due miliardi e 150 milioni di euro in più per il 2023, due miliardi e 300 milioni in più per il 2024 e due miliardi e 600 milioni in più per il 2025”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un video pubblicato sui canali social del ministero in occasione del 44esimo anniversario del Servizio sanitario nazionale e per augurare buone feste ai professionisti, agli operatori e ai volontari del Ssn.(Rin)