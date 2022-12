Scienza: nuove indagini dell'Ingv sul primo e più importante dinosauro scoperto in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fine ultimo dello studio scientifico è quello di comprendere più a fondo l'anatomia e la biologia di "Ciro", comparandole con quelle di rettili ed uccelli moderni. La distribuzione degli organi interni, infatti, differisce notevolmente tra uccelli e coccodrilli (i coccodrilli moderni sono i cugini rettiliani più vicini agli uccelli attuali da un punto di vista evolutivo) e tali differenze si rispecchiano sia nel sistema digerente, che nel sistema respiratorio. "I dati raccolti finora hanno permesso di comprendere a fondo le caratteristiche morfologiche delle strutture scheletriche e tessuti molli esposti. Tuttavia, gran parte delle informazioni contenute in questo fossile sono ancora da scoprire poiché ancora nascoste nella matrice calcarea. Conoscere la morfologia scheletrica e dei tessuti molli ancora nascosti nella roccia sarebbe quindi molto importante per comprendere "a tutto tondo" le caratteristiche anatomiche di Scipionyx stesso" ha aggiunto Matteo Fabbri del Field Museum of Natural History di Chicago. "E' stato un privilegio per l'Osservatorio Vesuviano dell'INGV ospitare Ciro per studiarlo a fondo con le nostre tecnologie più avanzate. L'attività di ricerca che si svolge all'INGV, oltre che favorire la conoscenza a 360 gradi su vulcani, terremoti e ambiente, è anche finalizzata a contribuire alla definizione dei processi geologici che hanno modellato il nostro Pianeta e a rendere accessibili e comprensibili a tutti concetti e fenomeni naturali complessi", ha concluso Mauro A. Di Vito, Direttore dell'Osservatorio Vesuviano. (Ren)