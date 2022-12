Cultura: ad Amalfi la stella cometa che scivola sul mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scivolerà giù, rasentando il mare, avvolta in un fascio di luce. Partendo dal grappolo di case aggrappato alle montagne di Amalfi. E' la suggestiva stella cometa illuminata di bengala multicolori che la notte di Natale tornerà a brillare sulla baia dinanzi alla quale la città si spalanca come un anfiteatro sul mare. Qui, dove le tradizioni faticano a scomparire, ritorna dopo tre anni uno degli eventi più attesi delle festività natalizie. L'appuntamento è per il giorno della Vigilia, quando, a mezzanotte in punto, la stella cometa, che correrà su un cavo d'acciaio, attraverserà lo specchio di mare compreso tra l'antica torre d'avvistamento e il molo della Darsena facendo rivivere una delle tradizioni che l'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha sottratto all'oblio. Un rito, quello della calata della stella cometa, di cui parlarono più volte persino tv e giornali nazionali, tanto era affascinante questa usanza tutta amalfitana che si ripeteva il 24 dicembre e il 6 di gennaio. La stella illuminerà ancora una volta la baia, nella notte del 24 dicembre, alle 23.45 in punto, partendo dal rione Sant'Antonio. Qui, tornerà ad accendersi la luce del Natale grazie a un articolato progetto riproposto dalla giunta Milano a cui va il merito di aver ripristinato una tradizione cara agli amalfitani. Ma anche a tanti turisti. Già. Perché quella della cometa luminosa era una grande attrazione. "La calata della stella cometa è stata sempre una di quelle tradizioni fortemente sentite dagli amalfitani oltre che attesa dai tanti turisti che a Natale sono ospiti della città. Dopo aver evitato di farla finire nel dimenticatoio - ha spiegato l'assessore alla cultura e alle tradizioni, Enza Cobalto - ci siamo spesi per riproporla dopo tre anni di di stop dovuti alle note contingenze legate alla pandemia, La stella luminosa che attraversa la baia di Amalfi la notte del 24 dicembre torna ad arricchire e impreziosisce il natale amalfitano". (segue) (Ren)