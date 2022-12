Whirlpool: sottoscritto l'atto di acquisizione del sito industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato sottoscritto, tra la società Whirlpool e il Commissario Zes Campania, l'atto di acquisizione del sito industriale ex Whirlpool di via Argine, n. 310, a Napoli in coerenza con quanto stabilito dal verbale di intesa del 22 ottobre 2022, siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'acquisizione del sito da parte del Commissario Zes Campania rappresenta il primo, necessario, passo per la reindustrializzazione del sito, ed è stato concordato durante le numerose riunioni dedicate alla crisi industriale, che hanno visto coinvolti tutti gli attori istituzionali di riferimento. Al riguardo, le istituzioni coinvolte lavoreranno congiuntamente al fine di addivenire, in tempi rapidi, alla risoluzione definitiva della vertenza. In particolare, nel mese di gennaio sarà discusso e poi formalizzato l'avviso pubblico per la ricerca di potenziali investitori, che avranno accesso anche alla semplificazione amministrativa propria delle Zone Economiche Speciali. (Ren)