Legge Bilancio: De Luca, per la sanità è un disastro

- "Al di là delle chiacchiere e del fumo prodotto con la manovella, l'unica cosa concreta e drammaticamente preoccupante che rimane della legge di bilancio è il disastro sanità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in apertura della consueta diretta Facebook del venerdì. "Per la sanità pubblica non c'è un euro - ha ribadito - e l'attuale legge di bilancio prevede non di incentivare e sostenere la sanità pubblica, ma di danneggiarla e limitarne fortemente l'attività". Secondo De Luca, è vero che il governo ha appostato due miliardi in più per la sanità, ma alla luce dei rincari energetici sarebbe servito un altro miliardo e mezzo. "Non c'è un euro per i pronto soccorso - ha aggiunto - per i medici del pronto soccorso, per le stabilizzazioni, per il rimborso di tutte le risorse investite dalle regioni nella battaglia contro il Covid. Non c'è un euro per il personale delle case di comunità, non c'è nulla di nulla, anzi ci sono passi indietro rispetto al passato". (Ren)