Whirlpool: Nobis-Trapani (Fim Cisl), bene passaggio sito a Zes Campania, ora serve soluzione occupazionale entro 2023

24 luglio 2021

- “Accogliamo positivamente la firma di oggi per il passaggio di proprietà dell'immobile di proprietà del Gruppo Whirlpool alla Zes Campania. Dopo più di anno d'incertezza sul destino industriale del sito di Via Argine, un primo passo è compiuto, ma c'è ancora molto da fare”. Lo hanno dichiarato il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis, e il segretario Fim Cisl Napoli, Biagio Trapani. “Ora – hanno proseguito – attendiamo di conoscere le prospettive occupazionali per i 350 lavoratori ex-Whirlpool che saranno in Naspi fino a fine 2023 entro quella data va trovata una soluzione occupazionale per tutti i lavoratori. Giudichiamo positivamente l'intervento del ministro Urso e della sottosegretaria Bergamotto che ha permesso di sbloccare la situazione, ci auguriamo che l'impegno continui e si distinguano dai passati ministri e sottosegretari che si sono fermati solo agli annunci e a facili promesse di ripresa lavorativa”.(Rin)