Napoli: bandiere del comune a mezz'asta in omaggio ad Antonio Amoretti - foto

- Le bandiere istituzionali di Palazzo San Giacomo e della sede del consiglio comunale di Napoli di Via Verdi, saranno oggi e domani a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Antonio Amoretti, presidente dell'Anpi Campania. Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino sarà allestita la camera ardente oggi, venerdì 23 dicembre dalle 16 alle 19 e domani, sabato 24 dicembre dalle 8.30 alle 11. Alle 11.00 di domani, sabato 24 dicembre, si svolgerà poi una commemorazione laica alla presenza del sindaco Manfredi e del presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo. (Ren)