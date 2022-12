Legge Bilancio: Tommasetti (Lega), bene ministro su questione cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove disposizioni sulla gestione della fauna selvatica, in particolare per ciò che riguarda il contrasto ai cinghiali, raccolgono le osservazioni della Lega e delle numerose associazioni e imprese agricole che hanno segnalato enormi preoccupazioni e criticità. Una riforma organica del sistema di vigilanza, in modo da pianificare e coordinare efficacemente la tutela faunistica ed ambientale si era ormai resa necessaria". Lo ha affermato in una nota Aurelio Tommasetti, componente della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania. "Le Regioni potranno finalmente intervenire. Bene la sensibilità del ministro Lollobrigida che ha affrontato sul piano normativo il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini e delle imprese agricole campane interessate dal fenomeno", ha concluso il consigliere della Lega. (ren)