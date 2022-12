Istat: nel 2021 crescita Pil più sostenuta al Nord-ovest, occupazione aumenta di più nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, il Pil in volume è aumentato del 7,5 per cento nel Nord-ovest, del 7,1 per cento nel Nord-est, del 6 per cento nel Mezzogiorno e del 5,9 per cento nel Centro. È quanto emerge dai conti economici territoriali dell'Istat tra il 2019 e il 2021. Il Nord-ovest mantiene il primo posto nella graduatoria del Pil pro-capite, con un valore in termini nominali di circa 38mila euro, mentre nel Mezzogiorno il livello risulta leggermente inferiore a 20mila euro annui. Nel 2021, il reddito disponibile pro-capite delle famiglie del Mezzogiorno (15,1mila euro) si conferma il più basso del Paese, sebbene si riduca la distanza con quello del Centro-nord (22,1mila euro). Nel 2021, evidenzia l'Istat, il Pil in volume a livello nazionale è aumentato del 6,7 per cento rispetto all’anno precedente. Il Nord-ovest mostra la crescita più marcata (+7,5 per cento), favorita da andamenti particolarmente sostenuti delle Costruzioni (+23,2 per cento rispetto al 2020, a fronte del +21,6 per cento a livello nazionale), dell’Industria (+12,3 per cento) e del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni (+9,1 per cento). Al contrario, il settore dell’Agricoltura, silvicoltura e pesca fa registrare una flessione (-2,7 per cento rispetto al 2020). Nel Nord-est il Pil è aumentato del 7,1 per cento, poco più della media nazionale. (segue) (Rin)