Istat: nel 2021 crescita Pil più sostenuta al Nord-ovest, occupazione aumenta di più nel Mezzogiorno (2)

- Anche in questa ripartizione, spiega l'Istat, la crescita è legata in primo luogo alla dinamica fortemente positiva delle Costruzioni (+18,7 per cento), dell’Industria (+12,9 per cento) e del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni (+9,9 per cento), mentre il valore aggiunto dell’Agricoltura ha mostrato una marcata riduzione (-6,6 per cento). La crescita al Centro è pari al 5,9 per cento, inferiore di quasi un punto percentuale rispetto alla media nazionale, con gli incrementi più consistenti, come nel resto del Paese, nelle Costruzioni (+16,5 per cento), nell’Industria (+9,8 per cento), nel Commercio (+9,4 per cento) e una flessione nell’Agricoltura, silvicoltura e pesca (-3,5 per cento). Un incremento leggermente più accentuato rispetto al Centro si registra nel Mezzogiorno, dove il Pil è cresciuto del 6 per cento rispetto al 2020, trainato prevalentemente dal settore delle Costruzioni (+26,1 per cento), con un contributo positivo alla crescita fornito anche dall’agricoltura, settore che risulta invece in flessione in tutte le altre ripartizioni territoriali. All’espansione dell’attività produttiva si è accompagnato, nel 2021, una crescita in volume dei consumi finali delle famiglie del 5,3 per cento a livello nazionale. Anche in questo caso il Nord-ovest ha mostrato l’incremento più consistente (+5,6 per cento), il Mezzogiorno quello più contenuto (+4,8 per cento). Nel 2021, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 3,7 per cento a livello nazionale, come sintesi di un aumento superiore alla media nazionale al Mezzogiorno (+4,1 per cento) e al Centro (+3,9 per cento), e inferiore al Nord (+3,6 per cento nel Nord-ovest e +3,4 per cento nel Nord-est). Per quanto riguarda l'occupazione, a livello nazionale l’input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, nel 2021 è aumentato dello 0,6 per cento. L’incremento ha interessato tutte le ripartizioni geografiche. Più nel dettaglio, la ripartizione più dinamica in termini di crescita occupazionale è il Mezzogiorno, dove il numero degli occupati è aumentato dell’1,3%. Nord-ovest e Centro hanno mostrato incrementi più contenuti, pari rispettivamente allo 0,4 per cento e allo 0,3 per cento, mentre nel Nord-est il numero degli occupati è rimasto pressoché stabile (+0,1 per cento rispetto al 2020). (segue) (Rin)