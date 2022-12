Istat: nel 2021 crescita Pil più sostenuta al Nord-ovest, occupazione aumenta di più nel Mezzogiorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Nord-est l’incremento più contenuto rispetto alle altre aree del Paese è dovuto essenzialmente alle dinamiche dei settori dell’Agricoltura e dei Servizi, che hanno registrato una contrazione del numero degli occupati pari rispettivamente al 2,7 per cento e allo 0,2 per cento. Nel comparto delle costruzioni la crescita dell’occupazione è stata meno accentuata rispetto al resto del Paese (+2,3 per cento rispetto al +5,9 per cento registrato a livello nazionale), mentre gli occupati dell’industria sono cresciuti dello 0,6 per cento. Nel Nord-ovest la crescita complessiva dell’input di lavoro è trainata essenzialmente dall’aumento, in linea con la media nazionale, nel settore delle Costruzioni (+6 per cento) e dalla crescita degli occupati nel settore agricolo (+1,4 per cento), sensibilmente maggiore di quello registrato nelle altre aree del Paese. Il comparto dei Servizi ha mostrato un incremento molto contenuto (+0,1 per cento rispetto al 2020) mentre l’Industria ha evidenziato una lieve contrazione (-0,1 per cento). Al Centro l’aumento dell’occupazione nel 2021, meno accentuata solo rispetto a quella registrata nelle regioni del Nord-ovest, si è concentrato essenzialmente nel settore delle Costruzioni (+2,7 per cento). L’Agricoltura e i Servizi hanno segnato un lieve aumento (+0,1 per cento) mentre è sostanzialmente stabile il settore dell’Industria. Anche nel Mezzogiorno la crescita occupazionale è legata soprattutto all’andamento del settore delle Costruzioni che, in quest’area, ha registrato l’aumento più consistente (+10,7 per cento). Da segnalare inoltre l’andamento del settore dei Servizi, che ha fatto registrare un aumento dello 0,7 per cento, più elevato delle altre ripartizioni, mentre l’Industria è l’unico comparto a mostrare una leggera flessione (-0,1 per cento). (Rin)