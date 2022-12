Napoli: firmato dal comune il contratto di appalto per la riqualificazione di viale Augusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi il contratto di appalto dei lavori di riqualificazione di viale Augusto nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. I lavori inizieranno dopo le festività e avranno una durata di 300 giorni. Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione completa del nastro stradale oltre alla sistemazione delle aiuole. Sarà creato un nuovo manto erboso e piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni (Washingtonia) e 276 specie di palme nane (Chamaerops humilis) Previsto anche il recupero dei marciapiedi con la pavimentazione in cubetti di porfido. "Questo intervento - ha dichiarato l'assessore Cosenza - era atteso da tempo dai cittadini visto il degrado in cui versa quest'importante arteria. I lavori di viale Augusto rientrano in una più ampia azione di riqualificazione di alcuni assi viari dell'area occidentale come via Cinthia". (Ren)