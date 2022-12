Sanità: terminati i lavori dell'area di accettazione e valutazione triage dell'area pronto soccorso del Cardarelli di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminati i lavori dell'area del Pronto Soccorso destinata all'accettazione e alla valutazione triage dei pazienti che accedono in emergenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta di circa 200 metri quadrati articolati in area pre-triage per la misurazione della febbre e l'effettuazione del tampone rapido, la zona di accesso covid, l'area di registrazione dei pazienti in arrivo, l'area di attesa per i pazienti già registrati, gli spazi per la valutazione del triage. Al termine di questi lavori il cantiere si sposterà nella zona più interna del Pronto Soccorso, interessando le aree di trattamento dei diversi codici, le zone di passaggio e i diversi ambulatori. Per garantire più luminosità agli ambienti sono stati introdotti a soffitto dei particolari corpi luminosi che simulano il cielo, inoltre, sono stati ripristinati i lucernari che precedentemente erano stati oscurati. (Ren)