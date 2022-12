Carceri: Delmastro, bene operato Polizia penitenziaria su rivolta Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orgoglioso del lavoro degli uomini e delle donne della Polizia penitenziaria che, con grande professionalità e senza nemmeno fare ricorso all'uso legittimo della forza, hanno sedato una sommossa all'istituto penitenziario di Benevento. Oggi mi sono recato in visita ufficiale alla casa circondariale di Benevento non solo e non tanto per uno scambio di auguri natalizi, ma per complimentarmi di persona con gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria. Lavoreremo per protocolli di sicurezza, dotazioni, equipaggiamenti al fine di consentire ai nostri agenti di operare serenamente a presidio di sicurezza e legalità". Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. (Rin)