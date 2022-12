Cultura: martedì la presentazione del restauro del galeone Vittoria ad Amalfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- uno degli appuntamenti più esclusivi del cartellone natalizio di Amalfi. Un momento fortemente celebrativo della storia della Repubblica Marinara di Amalfi. Sarà presentato mercoledì 27 dicembre, alle ore 17.30, il lungo e sapiente lavoro di restauro del Galeone "Vittoria", conservato all'interno dell'Antico Arsenale della Repubblica, che custodisce anche il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro. È qui, nell'unico cantiere in roccia viva di epoca medioevale, che è possibile ammirare oggi il Galeone, che si staglia imponente contro le volte, rientrato a "casa" lo scorso maggio. È l'unica imbarcazione in legno esistente, dominata dal cavallo alato, che ha portato alla vittoria Amalfi in occasione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in particolare a Pisa nel 1975 e nel 1979 e ad Amalfi nel 1981. L'evento si aprirà con l'introduzione a cura del sindaco di Amalfi Daniele Milano, e a seguire la tavola rotonda in cui, per la prima volta, verranno illustrate al pubblico le varie fasi di lavorazione compiute all'interno del Cantiere Navale "Postiglione" di Bacoli. A rivivere insieme le emozioni della Regata interverranno i tre equipaggi amalfitani che hanno portato alla vittoria il cavallo alato. Ai canottieri degli equipaggi, l'amministrazione comunale, dedicherà uno speciale ricordo a testimoniare il valore affettivo che il galeone rappresenta. (segue) (Ren)