Cultura: martedì la presentazione del restauro del galeone Vittoria ad Amalfi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Sarà uno straordinario momento di aggregazione – ha affermato il sindaco Daniele Milano – ma soprattutto l'occasione per dire pubblicamente grazie a chi ha reso possibile questo intervento, così complesso e prezioso, grazie ad un'opera realmente mecenatesca. Il Galeone Vittoria è un simbolo identitario per tutto il popolo amalfitano È l'unico esemplare in legno sottratto definitivamente alle intemperie e all'incuria, che porta con sé valori importanti: è immaginario collettivo, è storia, è celebrazione dei valori dello sport, di forza, di sincronia dei movimenti, di sforzo. È davvero una straordinaria metafora di vita e un esempio per i nostri giovani. Per questo desideriamo premiare i tre equipaggi che hanno gareggiato sul Galeone Vittoria, segnando per primi il traguardo, trasmettendo alle nuove generazioni una passione, che va ben oltre l'aspetto atletico. Vuol dire creare comunità. Invitiamo tutta la cittadinanza e tutti gli appassionati della Regata Storica a partecipare". Il restauro del Galeone Vittoria rientra nella più ampia progettualità di recupero dei beni architettonici e culturali minori di Amalfi, tra cui i due gonfaloni, il primo realizzato dal pittore e scenografo napoletano Roberto Scielzo e il secondo dall'artista Mario Carotenuto, che incarnano l'identità visiva storica. Di recente la Giunta ha approvato anche il recupero della statua bronzea di Flavio Gioia e le lapidi commemorative e il pannello maiolicato di Porta della Marina. Precedentemente restaurata anche la Fontana di Sant'Andrea in Piazza Duomo. (Ren)