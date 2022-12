Scienza: nuove indagini dell'Ingv sul primo e più importante dinosauro scoperto in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Laboratorio di microtomografia dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha messo a disposizione dei paleontologi una tecnologia innovativa impiegata nello studio delle rocce vulcaniche. Scopo delle attività dei ricercatori dell'Ingv è raccogliere sezioni virtuali ad alta risoluzione del fossile Scipionyx samniticus (comunemente chiamato 'Ciro') rinvenuto circa 40 anni fa a Pietraroja in Campania, e studiare dettagliatamente il suo scheletro e i tessuti con tecnologia 3D. In tal modo, i paleontologi potranno indagare più a fondo l'anatomia e la biologia del fossile e compararla con quelle dei rettili e degli uccelli moderni. Questo, infatti, è lo scopo delle nuove analisi effettuate in collaborazione con l'Università del Sannio e autorizzate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e patrocinate dalla Regione Campania, attualmente in corso nel laboratorio di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano. I vulcanologi dell'Ingv produrranno la digitalizzazione in tre dimensioni del fossile tramite scansioni tomografiche computerizzate ad altissima risoluzione (microCT scanning). (segue) (Ren)