Scienza: nuove indagini dell'Ingv sul primo e più importante dinosauro scoperto in Italia (3)

- Il fossile di Scipionyx samniticus è unico al mondo in quanto preserva tessuti molli come muscoli e organi interni, incluso l'intestino. Rappresenta quindi un'opportunità unica per comprendere l'anatomia di tessuti molli e organi interni nei dinosauri, estinti da 65 milioni di anni e per investigare ancora più a fondo come si sia verificato il passaggio dai rettili agli uccelli, considerati in realtà 'dinosauri moderni'. "Il progetto prevede la digitalizzazione in tre dimensioni del fossile tramite scansioni tomografiche computerizzate (microCT scanning). Queste permettono di raccogliere virtualmente volumi tridimensionali degli oggetti e di poter vederne la struttura interna. Gli organi e lo scheletro virtualmente esposti e liberati dalla matrice verranno poi trasformati in file tridimensionali al fine di ricostruire "in vivo" la posizione degli organi interni del dinosauro; inoltre, ci darà la possibilità di manipolare virtualmente e stampare in tre dimensioni tali strutture" ha aggiunto Gianmarco Buono, ricercatore dell'Ingv. (segue) (Ren)