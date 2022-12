Cultura: ad Amalfi la stella cometa che scivola sul mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2009 la stella cometa ad Amalfi non brillava più come invece era accaduto ininterrottamente per decenni quando quel fascio di luce, scivolando su un filo d'acciaio, attraversava tetti e terrazzi prima di fermarsi di fronte alla cattedrale. Giungeva dal Monte Tabor che si trasformava in una piedigrotta di luci e di colori. Quell'evento dal 2016 viene riproposto in un'altra cornice. Ancora più incantevole, come la baia di Amalfi, che sarà attraversata dalla stella attorniata di mille fuochi d'artificio che si levano dal mare. Una meraviglia, l'evento della notte di Natale, che continuerà a incantare migliaia di persone, illuminando la città come se fosse un gigantesco presepe napoletano. Amalfi per una notte sarà "una Betlemme italianizzata in dimensioni umane". (Ren)