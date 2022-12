Whirlpool: Urso, bene firma, passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma di oggi per il passaggio di proprietà dell’immobile da Whirlpool alla Zes Campania è un primo importante passo per la reindustrializzazione del sito di Via Argine di Napoli". E' il commento del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla notizia della firma avvenuta in mattinata a Napoli. "Le Zone economiche speciali - continua il ministro in una nota - possono diventare uno strumento importante per rilanciare i territori e accelerarne lo sviluppo. Ora l’obiettivo è cercare investitori che credano nella ripartenza del sito industriale, anche grazie alle semplificazioni introdotte. Questo è il frutto di un lavoro di squadra - conclude Urso - con il sottosegretario Bergamotto, Prefetto, commissario Zes, enti locali, associazioni di categoria e sindacati: un segnale importante, una speranza in più per il futuro". (Com)