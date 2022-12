Sicurezza: via al piano straordinario per difesa pedoni, 13,5 milioni per Comuni più a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13,5 i milioni di euro per 14 Comuni per la sicurezza stradale e in particolare per tutelare i pedoni. Il decreto è stato firmato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, dopo il vertice sulla sicurezza stradale con i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara e il Capo della Polizia Lamberto Giannini. Le risorse sono finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito urbano, come l’implementazione di "zone 30" e "isole ambientali" con l’introduzione di elementi di "traffic calming" per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale. Beneficiari i 14 grandi Comuni riportati nel rapporto annuale Istat sull’incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni. Le quote sono state individuate proporzionalmente. I progetti dovranno essere presentati entro 60 giorni al Mit per ottenere i finanziamenti. In particolare per la città di Torino il finanziamento assegnato è pari a 1.164.64 euro; a Milano vanno 2.381.529 euro; 179.689 euro a Venezia; 342.761 euro a Trieste; 4.270.907 euro a Roma e 844.403 euro a Napoli. (Rin)