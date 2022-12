Pnrr: Adinolfi (Fi), nuove infrastrutture per rendere il Mezzogiorno più attrattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Potenziare le infrastrutture esistenti e crearne nuove per rendere il Mezzogiorno un hub nevralgico con il Mediterraneo. È di fondamentale rilevanza per il sostegno alle politiche di sviluppo industriale e logistico del territorio meridionale”. Così l’eurodeputata salernitana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, a margine dell’incontro in città, a Salerno, con il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Tullio Ferrante, vertici regionali e provinciali del partito forzista ed amministratori locali. “Già in un precedente incontro a Roma abbiamo avuto modo di colloquiare con il sottosegretario Ferrante e di esporre quelle che sono le criticità infrastrutturali della nostra provincia - ha concluso l’eurodeputata - Numerose sono le risorse messe a disposizione dal PNRR e ora serve la capacità di utilizzare bene i finanziamenti. È indubbio che le prospettive di crescita passano dagli investimenti nelle opere infrastrutturali, strategiche per lo sviluppo economico, per una mobilità sostenibile, per nuovi servizi ed opportunità di lavoro”. (Ren)