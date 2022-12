Whirlpool: Nappi (Lega), governo di centrodestra mantiene altro impegno. Ora Regione faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasferimento della piena proprietà del sito Whirlpool di Via Argine alla Zes Campania rappresenta un punto di partenza fondamentale. Ancora una volta si certifica l'impegno massimo del Governo di centrodestra per la risoluzione di una 'odissea' causata soprattutto dall'incapacità e dall'indifferenza di M5S e Pd. Adesso bisogna avviare l'iter per la mobilitazione, necessario per sostenere il percorso di reindustrializzazione del sito, e per farlo serve che anche la Regione Campania cominci a fare la sua parte, con i fatti e non a parole. Fin d'ora ribadiamo la massima disponibilità al confronto e mettiamo a disposizione professionalità e competenze, perché la difesa del lavoro, l'impegno per il bene della Campania e la battaglia per evitare l'impoverimento dei nostri territori non ha colore politico". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive.(Ren)