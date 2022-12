Scienza: nuove indagini dell'Ingv sul primo e più importante dinosauro scoperto in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 1998 Scipionyx fu riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come uno dei fossili più importanti nella storia della paleontologia, conquistando la copertina di Nature per l'eccezionale stato di conservazione dei tessuti molli come muscoli e organi interni, incluso l'intestino, che di solito nei fossili non si rinvengono" ha spiegato Cristiano Dal Sasso, del Museo di Storia Naturale di Milano. "Attraverso la raccolta di migliaia di sezioni virtuali del fossile a una risoluzione di circa 30microns, si potrà condurre uno studio dettagliato dello scheletro e tessuti molli in 3D. Ciò renderà possibile una vera e propria "dissezione virtuale" del dinosauro per comprendere appieno la sua anatomia", ha proseguito Lucia Pappalardo, responsabile del Laboratorio di microtomografia dell'Osservatorio Vesuviano. (segue) (Ren)