© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre 2022 i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscono dello 0,1 per cento su base mensile e crescono dell’8,2 per cento su base annua. Lo riferisce l’Istat. I prezzi di “Strade e Ferrovie” diminuiscono dello 0,4 per cento in termini congiunturali e crescono dell’8,2 per cento in termini tendenziali. (Rin)