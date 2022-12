Campania: approvato bilancio di previsione del consiglio regionale 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2023-2025, approvato con Delibera dell'ufficio di Presidenza numero 118 del 14 dicembre 2022, prevede, per il fabbisogno finanziario dell'assemblea legislativa campana, un quadro generale delle entrate e delle spese per un ammontare di 63.076.287,58 euro ed evidenzia l'equilibrio finanziario del Consiglio regionale per il triennio considerato. Il Bilancio di previsione determina lo stato di previsione delle entrate e delle spese, in termini di competenza, per un totale generale delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2023 di 35.220.555.853,20, euro, 34.184.243.813,33 euro per l'esercizio finanziario 2024 e 33.314.346.525,83 euro per l'anno 2025. (Ren)