Solidarietà: successo del Galà Charity Night promosso dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara

- È andata in scena alla Mostra d’Oltremare a Napoli, la sesta edizione dell’Fcf Galà Charity Night con 900 ospiti e oltre 100 mila euro di raccolta fondi che verrà destinata a due importati progetti benefici. "È stata davvero una serata speciale all’insegna dell’intrattenimento e della solidarietà. Gli oltre 100mila euro raccolti per l’evento promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara – serviranno per contribuire alla realizzazione di due importanti finalità: restituire alla città di Aversa un luogo di aggregazione per i giovani e alla città di Napoli piazze da vivere più decorose e funzionali", così si legge in un comunicato stampa della Fondazione Cannavaro- Ferrara." Uno show straordinario - si legge nel comunicato - condotto da Gigi e Ross alla presenza di 900 ospiti tra amici, 54 aziende partner, sponsor, tutti uniti per una giusta causa. A fare gli onori di casa ovviamente Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Vincenzo Ferrara con la madrina della Fondazione, Maria Mazza e la partecipazione di moltissimi ospiti dello sport, dello spettacolo e della musica".(ren)