Agroalimentare: Koinè vince la prima edizione del premio "Olio Nostrum"

- Da un'iniziativa di Aprol Campania e Coldiretti Caserta è nato un nuovo premio dedicato all'olio extra vergine d'oliva nell'areale produttivo casertano. La prima edizione "Olio Nostrum" ha visto la partecipazione di 16 produttori olivicoli della provincia di Caserta. Il panel di valutazione, composto dagli stessi concorrenti, è stato guidato da Maria Luisa Ambrosino, capo panel della Camera di Commercio di Napoli. Alla fine di un serrato esame degli oli in gara, sul podio sono saliti: 1°classicato - Olio Koinè di Benedetta Cipriano, 2°classicato - azienda agricola Porto di Mola, 3°classicato - cooperativa Colline del Matese. A consegnare il primo premio a Olio Koinè e alla signora Cipriano è stato il direttore regionale di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. rKoinè, realizzato con la monocultivar "Tonda del Matese" è un ottimo extra vergine fruttato medio. Olio complesso, ben articolato e di personalità, bilanciato nelle note amare e piccanti, ben equilibrato e decisamente versatile in abbinamento. Il premio è stato ospitato dal Comune di Alife, rappresentato dal sindaco Marialuisa Di Tommaso. Nel parterre degli intervenuti il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli, il coordinatore di Aprol Campania Umberto Comentale, il prof. Giovanni Quaranta, docente presso l'Università degli Studi della Basilicata, l'agronomo Virginio Bianco. Coldiretti Caserta e Aprol Campania hanno ringraziato tutti i produttori che hanno deciso di mettersi in gioco per questa prima edizione di "Olio Nostrum", dando appuntamento al prossimo anno. (Ren)